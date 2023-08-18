“سرايا القدس – مجموعات قباطية” تعلن استهداف آليات العدو الاسرائيلي

أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الجمعة أنها استهدفت آليات جيش العدو الاسرائيلي على دوار الشهداء في البلدة فجرا.

وقالت السرايا في بيان لها “استهدفنا بصليات كثيفة من الرصاص آليات الاحتلال على دوار الشهداء”، وأضافت “مجاهدونا يستهدفون الآن تمركز لقوات الاحتلال على محيط دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

وكانت قد اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، واندلعت مواجهات في المنطقة بين الشبان وقوات العدو.

المصدر: فلسطين اليوم