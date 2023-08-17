عودة مرتقبة للكهرباء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 18:16

عودة مرتقبة للكهرباء..

منذ 8 mins 17 August، 2023
لبنان

يُتوقع عودةَ الكهرباءِ بتغذيتها المحدودة بعد انقطاع شامل استمر 24 ساعة.

 

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