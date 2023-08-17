عودة مرتقبة للكهرباء.. – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 17 2023 - 18:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الإمام الخامنئي مستقبلا قادة حرس الثورة: بعد 4 عقود من عمر الثورة لا يزال الحرس يمثل مركزا دفاعيا وعسكريا ضخما بالبلاد
الإمام الخامنئي: حرس الثورة أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم ومؤسسة فعالة تقوم بمهام تعجز جيوش العالم عن القيام بها
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: سنطرد الولايات المتحدة من المنطقة
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعترف بإصابة أحد الجنود الصهاينة خلال مواجهات في الضفة الغربية
الناطق باسم حماس: هجمة ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية على أسرانا الأبطال جريمة إرهابية خطيرة
رئيس حكومة تصريف الأعمال: نحن في مرحلة صعبة جدا وصلنا الى مرحلة الاقتصاد النقدي وهذا ما يعرض لبنان لكثير من المخاطر
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي الحكومي للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة السابع من آب
وزير التربية عباس الحلبي: تحديات العام الدراسي من أولويات الحكومة والمطلوب 150 مليون دولار ولا خطر على العام الدراسي
وزير المالية يوسف خليل: سيتم تأمين الـ150 مليون دولار للعام الدراسي من عملنا ومن الهبات
الخارجية اللبنانية: لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن النقطة التي انطلق منها
الخارجية اللبنانية: قلقون إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين وخاصة السوريين منهم
شركة برايم ساوث تعاود تشغيل معملي دير عمار والزهراني بعد تلقيها وعودا من الرئيس ميقاتي بالحصول على 7 ملايين دولار شهريا
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: الموجودات بالعملات الأجنبية تبلغ 8.573 مليون دولار والمطلوبات 1.270 مليون دولار
مصرف لبنان يؤكد التزام الحاكم بالإنابة بعدم المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في المركزي
برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة: لم تُظهر الفحوص الجينية التي نقوم بها وجود متحور كورونا المعروف بإيريس في لبنان
هيئة أوجيرو: توقف خدمة الانترنت في عدد من المناطق نتيجة عطل تقني طارئ وفرقنا تعمل على إصلاحه بالسرعة القصوى
عبد السلام: وصلنا الى صنعاء للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف المفاوضات ومعالجة الملفات الإنسانية
عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع بن فرحان: بإمكاننا العمل مع المملكة لحل الموضوعات الإقليمية العالقة
عبد اللهيان: من المهم التركيز على القضية الفلسطينية ولا نشك في سعي الكيان الصهيوني لبث الفرقة والعداء في المنطقة
عودة مرتقبة للكهرباء..
منذ 8 mins
17 August، 2023
لبنان
يُتوقع عودةَ الكهرباءِ بتغذيتها المحدودة بعد انقطاع شامل استمر 24 ساعة.
الكهرباء في لبنان
التعليقات
ذات صلة
لبنان يغرق بالعتمة..
تقرير مصور| زيادة التغذية الكهربائية تنتظر “الفريش دولار”
عامان على الكذبة الاميركية..
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}