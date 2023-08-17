وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 10:48
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وحدات كبيرة من قوات القمع تقتحم قسم 3 في سجن النقب وتشرع بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه وسط حالة من التوتر الشديد
جمعية واعد للأسرى: نحذر من تداعيات الحدث الجاري في سجن النقب وندعو الفصائل لتشكيل جدار حماية من بطش الاحتلال
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرب عن ارتياحه من إقتراب ملف النفط في لبنان من مرحلة التنقيب الفعلي
بري: إذا ما ظهر ما نرجوه من هذا التنقيب فإن استفادة لبنان من استخراج الغاز والنفط هي حتمية حتى ولو تأخر بعض الوقت
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: على الحكومة أن تتخذ الإجراءات التي تفرضها عليها نتائج التدقيق الجنائي
تكتل لبنان القوي: لن نشارك في الجلسة التشريعية "لأن جدول الاعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى"
مؤسسة كهرباء لبنان: توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة بالعملة الأجنبية
كهرباء لبنان: توقيف العمل في دير عمار والزهراني من قبل الشركة المشغلة سيؤدي الى انعدام التغذية الكهربائية للمشتركين
الشيخ الخطيب من مارون الراس: سنصلي في القدس ونرفع الضيم عن اخواننا الفلسطينيين بالتعاون بين المقاومة في لبنان والمنطقة
وسائل إعلام إيرانية: وزير الخارجية الإيراني يزور الرياض خلال الساعات القادمة ويلتقي كبار المسؤولين السعوديين
السفير الروسي في واشنطن: روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأميركية الى الوطن أولوية مطلقة
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية
منذ 8 mins
17 August، 2023
الرئيس نبيه بري
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