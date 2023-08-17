زار رئيس حزب “الوفاء اللبناني” الدكتور احمد علوان، وعضو الهيئة التنفيذية ابراهيم علايلي، استكمالا للجولة على الفاعليات إثر الأحداث التي شهدتها مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، الدكتور الشيخ صادق النابلسي ومدير مكتب العلامة الراحل عفيف النابلسي حسن النابلسي.

وهنأ الوفد، بحسب بيان، “المقاومة بالانتصار على العدو الصهيوني عام ٢٠٠٦، وتم عرض للأحداث الأخيرة في عين الحلوة، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار والاحتكام إلى القضاء إلى كل من تثبت إدانته، والعمل على إفشال ما يصبو اليه العدو الصهيوني”.

ودعا الى “العمل على إفشال مخطط المغرضين والعابثين بالنسبة لحادثة الكحالة، وعدم سماع أصوات الحاقدين”.

واعتبر ان “لا مكان بيننا للداعين إلى الشذوذ، لأنهم شاذون عن القيم والأخلاق الفاضلة، ومنبوذون من المجتمع”، محذرا من دخول تلك الأفكار الهدامة الى بيوتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام