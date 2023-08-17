أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الأربعاء خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب يعبد وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها”.

المصدر: وكالة وفا