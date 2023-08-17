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August 17 2023 - 00:58

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في يعبد بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 16 August، 2023
اشتباكات مع العدو الاسرائيلي
فلسطين

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الأربعاء خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب يعبد وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها”.

المصدر: وكالة وفا

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