تقرير مصور | الحرارة في العراق تخطت الـ 50 درجة مئوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 18:12
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تقرير مصور | الحرارة في العراق تخطت الـ 50 درجة مئوية
منذ 47 mins
15 August، 2023
العراق
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
الحرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية في العراق.
المصدر:
قناة المنار
ارتفاع درجات الحرارة
الطقس في العراق
العراق
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