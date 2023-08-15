أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء 15-8-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ ‫أيّ مغامرة لإسرائيل تساوي وجودها… وسنعيدها إلى العصر الحجري: السيد نصرالله يحذّر من حرب أهلية

ـ غزّة… صيفٌ جديد تحت الحصار

ـ ‫بحر الناقورة إلى لائحة التلوّث قريباً؟

ـ ‫واشنطن – طهران: نحو اتفاق موسّع؟

البناء

ـ جعجع يتهم حزب الله بحادثة عين إبل ويدعو التيار لوقف الحوار… ووزير الداخلية يردّ عليه نافياً

ـ السيد نصرالله: نحن أيضاً سنعيد الكيان إلى العصر الحجري وهناك فريق يريد الحرب الأهلية والتقسيم

ـ ‭‬ كلام عون وعبد الساتر أبويّ ومسؤول وحكيم ، قناة خبيثة وراء الكحالة ‭‬ والحوار مع التيار جدّي

الجمهورية

ـ إيجابيات المنطقة تتجدد.. ولبنان ينتظر

ـ أين الجيش من الهجوم عليه؟

ـ »النازحون« و«اليونيفيل«: إستحقاقان »يتنافسان«

ـ قراءة في التدقيق الجنائي: الدولة أصل العلّة

اللواء

ـ تجميد حسابات سلامة.. وتباين حول الكابيتال كونترول

ـ السيد نصر الله يحذِّر المسيحيِّين من الإنجراف إلى الحرب ويتوعد بـ«إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري»

ـ قمة العلمين تدعو “إسرائيل” للإلتزام بتعهداتها والاحتلال يعلن اعتقال »خلية« لحماس

ـ معارك جديدة في الخرطوم ودارفور

الديار

ـ السيّد نصرالله أطلّ بخطاب كامل ودقيق في الذكرى الـ 17 لعدوان «إسرائيل» وانتصار المقاومة: إذا كان العدو يُهدّدنا بإعادتنا الى العصر الحجري… سنعيده بمقاومتنا الى أبعد من العصر الحجري

ـ رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواجهة «الفتنة»… الأحداث لامست «الخطوط الحمراء»

ـ جعجع يُطلع شيا على ورقة المعارضة التصعيديّة… سفينة الحفر تصل الأربعاء

النهار

ـ “الهيئة الخاصة” تجمد حسابات سلامة ومجموعته

ـ جلستان لمجلس الوزراء وجلسة نيابية تشريعية تنتظر توافر النصاب هذا الأسبوع

أسرار الصحف:

البناء

قال مرجع روحي إن حجم المخاطر التي تهدّد السلم الأهلي من الخطاب الإعلامي والسياسي غير المسؤول لدى بعض الممسكين بمقدرات في المجالين تستدعي عقد قمة روحيّة تعرّف بالخلافات بين اللبنانيين حول قضايا جوهرية، لكنها تؤكد على ثوابت التمسك بالسلم الأهلي والحوار وتطبيق اتفاق الطائف والالتفاف حول الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية كعناوين للإجماع الوطني.

توقع خبير في الخطاب الإعلامي داخل كيان الاحتلال أن يكون لخطاب السيد حسن نصرالله تأثير كبير في تحويل مقولته “نحن أيضاً سوف نعيدكم إلى العصر الحجري” الى عنوان للمساءلة بوجه القيادتين السياسية والعسكرية، لأن انتقاء هذه المعادلة مختلف عن التهديد بزوال الكيان لأن العودة الى العصر الحجري أمر يمكن تفاديه بالابتعاد عن الحماقات العملية والكلامية بخلاف خطر الزوال الذي يمكن النظر إليه كتهديد وجودي جامع أو قدر مقلق.

الجمهورية

ـ تلقى عدد من المعنيين في الفترة الأخيرة ملاحظات من مقربين من ديبلوماسي مؤثر طالبهم فيها الإمتناع عن نسب معلوماتهم الى مصادر السفارة.

ـ إستغربت أوساط معارضة إصرار تيار سياسي على عدم قطع التواصل معها على رغم جولات حواره مع حزب موال.

ـ قال وزير سابق إن عاصمة دولة كبرى كانت غير مبالية بالإستحقاق الرئاسي اللبناني وأصبحت اليوم أكثر إنخراطا واهتماما

اللواء

يترقب مصرفيون أن تطالهم لائحة عقوبات أميركية جديدة، في ضوء ما سيحصل مع الحاكم السابق للمركزي في القضاء

أمني سابق وصف ما يجري من كشف الكتروني لما يحصل أمنياً، بأنه أشبه بـ«الألغاز» غير المسبوقة

المصدر: الصحف اللبنانية