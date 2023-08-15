حظرت الكويت عرض فيلم “باربي”، معتبرة أنه “يخدش الآداب العامة” و”يدعو لأفكار دخيلة على المجتمع”، فيما يطرح الفيلم في صالات السينما في دول خليجية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية لافي السبيعي قوله إن اللجنة “منعت فيلمَي “باربي” و”توك تو مي” من العرض”.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب) هشام الغانم أفاد في حديث لوكالة “فرانس” بأن السلطات الكويتية حظرت عرض الفيلم الأسترالي Talk to me” من دون الكشف عن الأسباب.

لكن السبيعي أكد من جانبه حرص اللجنة “على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع”.

المصدر: ا ف ب