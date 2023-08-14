أعلنت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان لها الاثنين ان “المجلس سيعقد جلسة يوم الاربعاء في 16 آب 2023 في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023”.

وتابع البيان كما ستم البحث خلال الجلسة “بمشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها”.

واضاف البيان “كذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 07-08-2023”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام