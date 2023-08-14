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August 14 2023 - 19:54

جلستان للحكومة هذا الأسبوع

منذ 6 mins 14 August، 2023
السراي الحكومي
لبنان

أعلنت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان لها الاثنين ان “المجلس سيعقد جلسة يوم الاربعاء في 16 آب 2023 في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023”.

وتابع البيان كما ستم البحث خلال الجلسة “بمشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها”.

واضاف البيان “كذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 07-08-2023”.

للاطلاع على جدول بنود الجلستين، اضغط هنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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