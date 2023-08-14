طيارو شركة Ryanair البلجيكية يبدأون إضرابهم المتعلق بظروف العمل وإلغاء عدد من الرحلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 19:54

طيارو شركة Ryanair البلجيكية يبدأون إضرابهم المتعلق بظروف العمل وإلغاء عدد من الرحلات

منذ 34 mins 14 August، 2023
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