طيارو شركة Ryanair البلجيكية يبدأون إضرابهم المتعلق بظروف العمل وإلغاء عدد من الرحلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 19:54
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طيارو شركة Ryanair البلجيكية يبدأون إضرابهم المتعلق بظروف العمل وإلغاء عدد من الرحلات
منذ 34 mins
14 August، 2023
اضراب الطيارين
بلجيكا
توقف رحلات جوية
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