تقرير مصور| ترقبٌ صهيوني لخطاب الذكرى السابعة عشرة للانتصار الالهي غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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تقرير مصور| ترقبٌ صهيوني لخطاب الذكرى السابعة عشرة للانتصار الالهي غداً
منذ 21 mins
13 August، 2023
لبنان
تترقب الاوساط الصهيونية خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار غدا، ووفق الاعلام الصهيوني فإن كشف المقاومة عن منظومة ” ثار الله” تعني ان اي مواجهة برية مقبلة مع حزب الله ستكون مكلفة جدا.
الاوساط الصهيونية
السيد نصر الله
انتصار تموز
خطاب ذكرى الانتصار
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