كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 12:18
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كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين
منذ 7 mins
13 August، 2023
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