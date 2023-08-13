كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 12:18

كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين

منذ 7 mins 13 August، 2023
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