كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا استهدفوا قوات العدو بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 12:18

كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا استهدفوا قوات العدو بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع محققين إصابات مباشرة

منذ 7 mins 13 August، 2023
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