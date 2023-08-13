أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الأحد، على انه يعتقد بأنه عدوان اسرائيلي على محيط دمشق.

وقالت وكالة “سانا” السورية للانباء إنه “يتم التحقق من صحة وطبيعة تلك الانفجارات، دون تفاصيل إضافية”.

من جهتهم، نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للانفجارات التي سمعت في دمشق فجر اليوم.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية إن “هذا العدوان الإرهابي يأتي في سياق دعم ورعاية أميركا للتنظيمات الإرهابية وتوظيفها كأداة لتنفيذ مخططاتها”.

المصدر: مواقع