المقاومة الشعبية في سوريا: نفذنا سلسلة هجمات بالقذائف والمسيرات استهدفت القواعد الأميركية شرق الفرات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 00:58

المقاومة الشعبية في سوريا: نفذنا سلسلة هجمات بالقذائف والمسيرات استهدفت القواعد الأميركية شرق الفرات

منذ 2 ساعة 12 August، 2023
قصف صاروخي يستهدف القاعدة الامريكية في حقل العمر في ريف دير الزور
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت المقاومة الشعبية في سوريا انها استهدفت القواعد العسكرية الأميركية في منطقة شرق الفرات، بعدة ضربات صاروخية.

واوضحت المقاومة الشعبية في بيان أن الضربات، استهدفت قاعدة حقل العمر بـ 4 قذائف صاروخية، وقاعدة حقل كونيكو بـ 5 قذائف صاروخية، وقاعدة الشدادي بقذيفة صاروخية واحدة.

كما قامت المقاومة الشعبي بإطلاق عدة مسيرات متفجرة، اصابت ضرباتها المتتالية قاعدة مطار الشدادي العسكري، الذي تتمركز فيه قوات الاحتلال الأمريكي.

ونقلت مجموعات الرصد التابعة للمقاومة اخبارا ان النيران تشاهد من المراكز المستهدفة، في ظل سماع اصوات سيارات الاسعاف والطيران المروحي الامريكي.

وأكدت المقاومة الشعبية في سوريا، أنها مستمرة في دك معاقل القوات الأمريكية المحتلة أينما وجدت، حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي.

المقاومة الشعبية في سوريا

المصدر: يونيوز

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