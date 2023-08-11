وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لدينا بذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 17:12

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لدينا بذلك

منذ 2 ساعة 11 August، 2023
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