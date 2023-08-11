بادرت فرق العمل الإجتماعي في حزب الله في شعبة عين الحلوة إلى رفع النفايات من منطقة الفيلات وجوارها في مدينة صيدا، بعد مناشدات عديدة من أهالي المنطقة لحل مشكلة تكدس النفايات في الشوارع والساحات والأحياء.

ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من الأهالي الذين توجهوا بالشكر والتقدير لقيادة حزب الله التي تستمر بهذه الحملة وبشكل دوري دون انقطاع منذ ستة أشهر.

وأشرف على الحملة مسوؤل شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي اللذين أعلنا أيضا “تقديم مادة المازوت لآليات جمع النفايات في منطقة سيروب”، وجرى التأكيد على وقوف حزب الله بشكل دائم إلى جانب الأهالي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام