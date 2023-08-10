حذر الوزير السابق وديع الخازن من “ترك البلاد فريسة طابور خامس يسعى إلى إستجرار الفتن بين أهل الوطن الواحد وإغراق البلاد بمستنقع الدم والقتال الداخلي بغية ترسيخ التباعد والشرذمة لا بل العداوة بين اللبنانيين”، ودعا إلى “عدم إطالة أمد الأزمة والتعطيل والشغور الذي يتمدد في كل الإتجاهات”.

ورأى الخازن أن “البلاد باتت على شفير الهاوية والأمن مترنح والشعب في قلق تتحكم به شريعة الغاب، بينما بعض المسؤولين عندنا يعبثون وكأنهم راغبون في إستحضار الحرب والأزمات غير المسبوقة والتي لا تنتهي فصولها”، وطالب “بإنتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتظام المؤسسات ويتواصل مع الجميع”، وشدد على أن “أي إنهيار أمني سيكون كارثيا على المستويات كافة”.

المصدر: بريد الموقع