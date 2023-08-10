حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر، وسط ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب زاد 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولاراً للأوقية، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من تموز الماضي الذي سجله أمس، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولاراً.

المصدر: وكالات