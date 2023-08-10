عناوين وأسرار الصحف الصادرة يوم الخميس في 10 آب 2023

عناوين الصحف:

الأخبار:

الرئيس الأسد: لتجديد أدوات العمل القومي

فنون الفتنة من عين إبل إلى الكحّالة

ابن عكار كُسر ظهره وتُرك من دون علاج | سفارة عوكر: إذلال العمّال

الديار:

الملف الرئاسي استردته واشنطن ولودريان «خفت همته» والرياض غير مهتمة

حزب الله ينتظر مقترحات باسيل خطيا… «طابور خامس» وراء التهويل

عرض اميركي للرياض: التطبيع مع «اسرائيل» مقابل مكتسبات للفلسطينيين في «الضفة»

الجمهورية:

لودريان يعود بطرح جديد

اللواء:

إنقلاب شاحنة لحزب الله في الكحالة يؤجج التوتر مع الضاحية

الأسرار

النهار

التكتم يلف مشروع التشكيلات الديبلوماسية بعد بروز خلافات حول قانونية اصدارها من دون رأي مجلس الوزراء وموافقة وزارة المال. واعتبر وزراء ان تصرف الوزراء المقاطعين لجهة تمرير كل ما يريدونه من مطالب هو امر مخالف لابسط اصول التعامل مع الوزراء المواظبين على حضور الجلسات.

عُلم أن أعداداً لا بأس بها من العائلات التي هاجرت عقب انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي، بدأت تعود الى البلد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في البلدان التي هاجرت اليها.

ثمة جهات تسأل عن السلاح المتطور والنوعي الموجود في مخيم عين الحلوة وعن كيفية إدخاله ومَن يقف خلفه.

مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، نظمت منذ بداية العام 33 محضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان ومعظمها في ساحل كسروان، بسبب عدم التزام السعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

الجمهورية

جمّدت إحدى الجمعيات غير اللبنانية بعضاً من برامجها موقتاً بسبب الوضع المستجد في إحدى المناطق البعيدة عن العاصمة.

أكد مسؤول حزبي أنّ ما دار من أحداث في بقعة حساسة أخيراً لا يعدو كونه صراعاً داخلياً على السلطة لا أكثر ولا أقل.

سَعت جهات سياسية الى استقصاء المعلومات عن لقاء جمعَ مرجعاً وشخصية بارزة تربطهما علاقة استراتيجية.

اللواء

تحاول عواصم كبرى ودول إقليمية النأي بنفسها عن الاستحقاق الرئاسي، أقلُّه على المستوى العلني..

وجد وزير مقرَّب من جهة حزبية صعوبة في ترتيب لقاء له مع مسؤول رسمي، بعد اتصالات متعددة.

يستعد رئيس تيار فاعل، لتصفية حسابات داخلية، إذا ضمن فوزه مجدداً برئاسة التيار قبل منتصف أيلول!

البناء

دعت مصادر مصرفية للتوقف بإمعان أمام صمود سعر الصرف رغم تزامن أحداث سلبية ضخمة كانت كل واحدة منها كافية لانهيارات دراماتيكية في سعر الصرف، فرحل حاكم المصرف السابق رياض سلامة الذي قيل إن رحيله يتكفل برفع سعر الدولار الى 300 الف ليرة، ووقعت اشتباكات عين الحلوة وامتدت لأيام ورافقتها شائعات عن التوسّع وصدرت بيانات السفارات الخليجية حول أحداث أمنية ودعوة الرعايا للمغادرة وتحسّن سعر الصرف رغم كل ذلك.

أكدت مصادر أمنية أن حمولة الشاحنة التي انقلبت في الكحالة كانت عتاداً لوجستياً ليس بينه سلاح ولا ذخائر، بدليل توقيت عبورها ووجود سائق ومرافق وحدهما في الشاحنة، وأن بث الشائعات لتغطية الاعتداء على الشابين وتحويله إلى مدخل للتصويب على المقاومة وسلاحها كان من فعل قوى سياسية وجدت في الحادثة فرصة للتحريض العدائي واستنفار العصبيات.

الأنباء

الشائعات على خط استحقاقات مالية مرتقبة ترقى أحياناً الى مستوى التهويل فيما حلول كثيرة قابلة للنقاش.

خطوة مهمة بأبعاد اجتماعية الا أن الأهم يكمن بالتنفيذ بعد فشل خطوات سابقة مماثلة في الأشهر الماضية.

المصدر: صحف