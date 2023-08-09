تقرير مصور | إطلاق السوق الزراعي الثالث في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 9 2023 - 13:00

تقرير مصور | إطلاق السوق الزراعي الثالث في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 19 mins 9 August، 2023
365138461_677275931104391_634924766153056950_n
تقارير مصورة - صفحات منوعة - لبنان

جمعية الشجرة الطيبة تطلق السوق الزراعي الثالث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة