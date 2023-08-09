اعتبر رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس ايضا الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن “الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه” لحل الأزمة في النيجر، وفق ما صرح المتحدث باسمه اجوري نغيلال اليوم للصحافيين.

وقال: “إن تينوبو وقادة التكتل الافريقي يفضلون حلا يتم بلوغه بسبل دبلوماسية، بسبل سلمية أكثر من اي سبيل آخر”، مؤكدا “التمسك بهذا الموقف في انتظار أي قرار آخر يمكن ان ينتج من القمة الطارئة لإكواس المقررة الخميس”.

وشدّد على “أهمية كل الأرواح البشرية، ما يعني أن أي قرار يتّخذه التكتل سيأخذ في الاعتبار السلام والاستقرار والتنمية ليس فقط في المنطقة بل أيضا في القارة الإفريقية بأسرها”، من دون توضيح ما إذا بات خيار التدخّل العسكري في النيجر مستبعدا، بحسب “وكالة الصحافة الففرنسية”.

المصدر: ا ف ب