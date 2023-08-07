لفت عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان الى أن “التهويل بالعقوبات لن يغيّر من موقفنا الثابت حول خيارنا لانتخاب رئيس للجمهورية وننصح المراهنين على ترهيبنا أن يقرأوا التاريخ جيدا”.

كلام حمدان جاء في لقاء في بلدة حومين الفوقا لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة محمد درويش – والد العلامة الشيخ حسين درويش.

وقال “إننا في لبنان نعاني من أزمات متلاحقة طالت مناحي الحياة المعيشية للمواطن على أكثر من صعيد في التربية والاستشفاء وتراجع أداء مؤسسات الدولة اللبنانية التي تراجع أداؤها حتى الشلل والفشل مما كان يفرض على جميع القوى ان تصغي الى لغة العقل ولغة الحوار في ظل التوازن السلبي داخل المجلس النيابي فلا اكثرية تستطيع بمعزل عن الآخرين إتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن وسط جميع هذه المخاوف، جاء البعض بمواقف تعمق الهوّة في الوقت الذي لا يمتلك أحد ترف الوقت. تارة يرفضون الحوار وتارة أخرى التهويل بحلول تدعو الى الفيدرالية ويضغطون في الخارج لفرض عقوبات دولية علينا رغبة منهم بثني الاخ الرئيس نبيه بري عن مواقفه الوطنية وكذلك على محور المقاومة. ونقول لهم ان كل هذا التهويل والتهديد لن يغير في المعادلة والتجارب السابقة أمامهم من اتفاق 17 ايار الى محاولة هؤلاء حصار المقاومة كلها باءت بالفشل ولذلك نقول لهم أن لبنان يحتاج الى الحوار وترسيخ العيش الواحد وان عملية النهوض الوطني تحتاج الى تضافر الجهود لانتخاب رئيس الجمهورية مقدمة لإعادة بناء المؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية لاننا بحاجة الى جرعة إضافية من التماسك الداخلي كي يحقق آمال المواطنين بل حاجاتهم الاساسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام