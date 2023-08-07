اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة حول الازمة الرئاسية في لبنان.

الرئيس بري الذي التقى النائب السابق وليد جنبلاط دعا الى تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره في الملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري واقراض الحكومة .

واعلن الرئيس بري ان الأحداث في مخيم عين الحلوة كانت محصورة وان الأمور مضبوطة الآن.

بدوره جنبلاط اكد انه لم يفهم والرئيس بري سبب تخوف السفارات في لبنان .

المصدر: قناة المنار