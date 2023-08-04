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August 4 2023 - 16:42

ألمانيا تدعو لاستمرار الوساطة مع المجلس العسكري في النيجر

منذ 2 ساعة 4 August، 2023
ألمانيا تدعو لاستمرار الوساطة مع المجلس العسكري في النيجر
أخبار دولية - المانيا

دعت الخارجية الألمانية إلى استمرار الوساطة مع المجلس العسكري في النيجر، بعد فشل وفد بلدان غرب إفريقيا في تحقيق عودة حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في البلاد.

وفي وقت سابق، رفع المجلس العسكري في النيجر حظر التجول الذي فرضه في البلاد في أعقاب خلع الرئيس محمد بازوم، واستيلائه على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي.

يذكر أن القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني برر الإطاحة بالرئيس بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

المصدر: روسيا اليوم

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