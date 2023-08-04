عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، ارتفعت لتلامس أعلى مستوياتها منذ تشرين الثانين/نوفمبر، بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في ستة أسابيع، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية، بعدما دفعت مجموعة من البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع، عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولار للأونصة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، مسجّلة أدنى مستوياتها منذ 11 تموز/يوليو في الجلسة الماضية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولار، ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1260.65 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز