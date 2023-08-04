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August 4 2023 - 10:52

المجلس العسكري في النيجر ينهي مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو

منذ 1 ساعة 4 August، 2023
النيجر تحت وطأة الانقلاب الحادي عشر
رئيس النيجر محمد بازوم المحاصر من الانقلابيين
أخبار دولية - النيجر

أعلن المجلس العسكري في النيجر إنهاء مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه “تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر، لدى الجمهورية الفرنسيّة ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.

وقال بايدن في بيان له يوم الخميس “أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر”.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وجاء ذلك عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، عزل رئيس البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

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