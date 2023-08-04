تعد ضربة الشمس حالة طارئة تستدعي طلب الرعاية الطبية الفورية وإجراء الإسعافات الأولية لها، وإذا لم تعالج بصورة سريعة فقد تحدث مضاعفات صحية عديدة قد تسبب تلفاً للأعضاء الحيوية في الجسم، وربما تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. فكيف تحمي جسمك من ضربة الشمس؟

وجبات خفيفة

في الصيف يجب أن يركز النظام الغذائي على الوجبات الخفيفة والمنعشة التي تساعد في الحفاظ على رطوبتك وتوفر العناصر الغذائية الأساسية فيما تكون منخفضة في السعرات الحرارية.

ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الكثير من الماء طوال اليوم أمرا بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، بما في ذلك الأطعمة المرطبة في نظامك الغذائي الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الوقاية من ضربة الشمس

ويقدم الطبيب إبراهيم طوبال علي من مديرية صحة ولاية كوجا إيلي التركية النصائح التالية -في تصريحات للأناضول- للوقاية من ضربة الشمس:

-تجنب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، حيث يؤدي ذلك إلى الإصابة بضربة الشمس، إذ يتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير في التأثير على الجملة العصبية بشكل سلبي وانخفاض ضغط الدم، مما قد يتسبب بحالة إغماء، لذلك لا بد من استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام غطاء أو قبعة للرأس للتخفيف من الحرارة.

-عدم الاستحمام بالماء البارد مباشرة بعد يوم حار، لأن هذا يؤثر سلبا على الأوعية الدموية والاستعاضة بالماء الفاتر لتجنب أي صدمة حرارية للجسم.

ارتداء الملابس الداكنة يؤدي لامتصاص حرارة الجو وبالتالي ارتفاع حرارة الجسم بشكل أكبر، ولهذا من المهم ارتداء الألوان الفاتحة والقطنية لتساعد على امتصاص العرق وعكس أشعة الشمس وبالتالي تخفيف الحرارة.

-التركيز على شرب كمية كافية من الماء لتعويض خسائر الجسم منه، والذي يطرح عن طريق التعرق، والابتعاد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية الباردة، لأنها مشبعة بالسكريات الضارة.

-تجنب الجلوس أمام المراوح أو المكيفات عندما تكون الملابس مبتلة، سواء بالعرق أو بالماء، لأن ذلك سوف يعمل على تشنج عضلات الكتف والظهر والإصابة بأمراض داخلية مختلفة.

-تخفيف تناول المثلجات المشبعة بالدهون والسكريات.

-زيادة ساعات السهر تؤدي إلى اضطراب في الشهية والتغذية، لذلك لا بد من تنظيم عدد الوجبات الغذائية بما يلائم حاجاتنا اليومية، والابتعاد عن الوجبات الليلية المضاعفة.

-ممارسة الرياضة صباحا قبل فترة الظهيرة وبعد المغيب لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

المصدر: اليوم السابع