هنأ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، الفائزين الأول في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة ، من المرشحين المنتسبين إلى المدارس الرسمية والخاصة ، وتمنى لهم” مستقبلا زاهرا في التخصصات الي سوف يختارونها لبناء مستقبلهم” .

ودعا في بيان،”المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة العادية إلى الاستعداد للدورة الاستثنائية التي باشرت الإدارة إعداد مشروع المرسوم الخاص بها والذي يسمح بإجرائها قريبا”، واعدا بعرضه على مجلس الوزراء في” أقرب جلسة بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام