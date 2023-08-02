لمناسبة عيد الجيش اللبناني في الاول من اب، قام المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد كميل باقر برفقة وفد من المستشارية الثقافية الايرانية بزيارة حاجز الجيش اللبناني المولج حماية محيط السفارة الايرانية والمستشارية الثقافية في بيروت، مقدما التهاني للعسكريين اللبنانيين في يوم عيدهم .

وثمن السيد باقر تضحيات وحضورالعسكريين في محيط السفارة والمستشارية الثقافية. كما توجه الى العسكريين الذين يقومون بحماية محيط السفارة والمستشارية بالقول لهم “إننا نفتخر بكم، وبوجودكم نشعر بالامن والامان في المنطقة التي تتواجدون فيها”.

بدورهم، العسكريون الموجودون عند حواجز الحماية في محيط السفارة الايرانية شكروا للمستشار الثقافي الايراني السيد كميل باقر لفتته ومبادرته الطيبة.

المصدر: بريد الموقع