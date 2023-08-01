السيد نصر الله: نوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2023 - 21:04
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حزب الله يحيي ذكرى الثالث عشر من المحرم بمسيرة حاشدة في النبطية تحدث خلالها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
السيد حسن نصر الله: حرق صفحات من المصحف الشريف مجددا في السويد يشكل تحديا مهينا ومسيئا ومذلا لملياري مسلم في العالم
السيد نصر الله: هناك شخص قذر وجاسوس للموساد يقف في السويد ويهين ملياري مسلم بحماية الشرطة السويدية
السيد نصر الله: بالامس شهدنا تخاذل وضعف ووهن اغلب حكومات الدول الاسلامية في اجتماع منظمة دول مجلس التعاون الاسلامي
السيد نصر الله: لو كانت الاهانة وجهت الى ملك او أمير او عائلة هذه الدول لقامت الدنيا ولم تقعد
السيد نصر الله: ايها الشباب المسلم والشجاع يجب ان تتحملوا مسؤولياتكم وتنصروا مقدساتكم وتعاقبوا المسيئين اشد عقاب
السيد نصر الله: سيأتي اليوم الذي يندم فيه هؤلاء اشد الندم ويلعنون الساعة التي ولدتهم امهاتهم
السيد نصر الله: لبنان كان سيضيع لو انتظر جامعة الدول العربية لكن الوعي والبصيرة ومساعدة ايران حالت دون ذلك
السيد نصر الله: لبنان لا تحميه لا جامعة عربية ولا دول اسلامية ولا مجتمع دولي خائن والذي يحميه هو مقاومته ومقاومته فقط
السيد نصر الله: نجدد التزامنا بالنهج الحسيني الثائر المقاوم الذي لا يهزه لا حصار ولا عطش ولا جوع ولا حرب
السيد نصر الله: ايها الفلسطينيون اذا كان حكام دول عربية لا يملكون الحمية لحماية مصحفهم فهل سيحمونكم او يحمون الاقصى؟
السيد نصر الله: ايها الفلسطينيون راهنوا على شعبكم وسواعدكم وتضحياتكم وعلى من يقف معكم من شعوب المنطقة ودول المقاومة
السيد نصر الله: من يمنع الاعتداء على الاقصى بنادق المقاومين واستعدادهم في فلسطين ولبنان وايران واليمن للدفاع عنه
السيد نصر الله: ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم ومحزن ونوجه نداء للجميع الى وقف القتال والاحتكام الى العقلاء
السيد نصر الله: نتوجه الى الجيش بالتبريك بمناسبة عيده وهو احد اعمدة المعادلة الذهبية وضمانة اساسية للوحدة والاستقرار
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لبحث الصيغة القانونية لضمان سداد القروض التي سيقدمها المصرف المركزي
مجلس الوزراء قرر الطلب الى مجلس النواب اعداد قانون يسمح للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان
وزير الاشغال علي حمية يتسلم غدا كتابا رسميا موجها من نظيره السوري حول خفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية
وزارة التربية تصدر نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفرعي الإنسانيات والاقتصاد والاجتماع
وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة ممثل حماس وممثل حركة أمل يدخل مخيم عين الحلوة لتثبيت وقف اطلاق النار
مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان: القوى الصيداوية تؤكد على ضرورة وقف اطلاق النار الفوري بدون اي تردد او تسويف
اعلام العدو: 5 اصابات بينهم حالة خطرة في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة
مراسل المنار: استشهاد منفذ عملية معاليه أدوميم الشاب الفلسطيني مهند المزارعة (20 عاما) من منطقة العيزرية برصاص الاحتلال
حركة حماس: عملية معاليه أدوميم تأتي دفاعا عن المسجد الاقصى وردا على اقتحامات المستوطنين
حركة الجهاد الاسلامي: عملية معاليه أدوميم هي رد طبيعي على العدوان واقتحام الاقصى المبارك
حركة المجاهدين الفلسطينية: عملية معاليه أدوميم حطمت المنظومة الامنية الصهيونية وتؤكد اصرار شعبنا المضي في طريق المقاومة
لجان المقاومة في فلسطين: عملية معاليه أدوميم صفعة جديدة لكل المنظومة الامنية والعسكرية للعدو الصهيوني
حركة فتح الانتفاضة تبارك عملية معاليه أدوميم: المقاومة مستمرة والاحتلال ومستوطنيه لن يشعروا بالأمان فوق ارض فلسطين
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العملية البطولية النوعية في معاليه أدوميم رد فلسطيني طبيعي على العدو وجرائمه
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل عائلة منفذ عملية معاليه أدوميم في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة وتعتقل شقيقيه
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة السموع جنوب الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
السيد نصر الله: نوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك
منذ 4 ساعة
1 August، 2023
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شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي قرب بلدة السموع بالضفة المحتلة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 01-08-2023
مراسل المنار من صيدا : يسمع إطلاق رصاص وقذائف صاروخية بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة على الرغم من الإتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار
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