السيد نصر الله: نوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2023 - 21:04

السيد نصر الله: نوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك

منذ 4 ساعة 1 August، 2023
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