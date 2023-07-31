العناوين:

الأخبار:

– استقالة عيتاني بـ«التلاتة» وانتخاب درويش برعاية «المستقبل»

– الرياض تعزّز وجودها في باب المندب: نُذُر حرب سعودية – إماراتية بالوكالة

– الجيش لا ينصح نتنياهو بالحرب مع لبنان

– اشتباكات وتصفيات أعقبت زيارة ماجد فرج: برنامج إسرائيلي في عين الحلوة

– تركة الحاكم: قنبلة سعر الصرف.

الديار:

– العين على «عين الحلوة»: إحتدام المعارك بين «فتح» و«الإسلاميين»

– سلامة يُغادر «المركزي» بعد 30 عاماً… ونوابه سيُبقون على «صيرفة»… والحكومة ستدعمهم بالمال

– الرئاسة لما بعد كانون الثاني… والراعي: النازحون يحتلّون البلد!

البناء:

– تحت ضغط تهديد السيد نصرالله: نتنياهو والقيادة العسكرية… لا عمل عسكرياً ضد خيمة حزب الله

– عين الحلوة تخرج عن السيطرة… والجيش سيردّ على أي استهداف… وحوار القاهرة طبخة بحص.

– البخاري يستضيف «الجنبلاطين» لتمييز الحوار عن المشاورات… وباسيل للانتقال إلى أولوية المشروع.

النهار:

– يوم نهاية “عصر سلامة” والانتقال قانوني

– عين الحلوة ينفجر والراعي: إحتلال النازحين

– الفصائل الفلسطينية تتفق في مصر على لجنة لإنهاء الانقسام

– 44 قتيلاً في تفجير إنتحاري خلال تجمع سياسي في باكستان

نداء الوطن:

– عين الحلوة … ” طريق فلسطين” تمر بالاغتيالات والاشتباكات والترويع

– سلامة يخرج على انقاض دمار مالي ومصرفي واقتصادي هائل

– الرئاسة الفلسطينية: مجزرة المخيم تجاوزت الخطوط الحمر

– إنقلابيو النيجر بين مطرقة باريس وسندان ” اكواس”

اللواء:

– اللغم الفلسطيني» ينفجر في عين الحلوة.. والجيش يحذِّر من استهداف مراكزه

– منصوري يكشف أوراقه في المركزي اليوم.. وبخاري يولم لجنبلاط والطبق رئاسي

– الشذوذ الجنسي في صفوف المدارس!

– تفاؤل لودريان .. وغيوم أيلول!

الجمهورية:

– تجاوز الفراغ النقدي.. والرئاسي مستمر

– يوم دام في عين الحلوة

– ديبلوماسية الفاتيكان الهادئة… ليست هادئة

– الحقيقة الصادمة: هذا ما جرى بعد العام 2017

– من يتراجع أولاً؟

– عذر أقبح من ذنب

الاسرار:

البناء:

– توقعت مصادر مصرفية أن يفتتح سوق الصرف يوم غد الثلاثاء على سعر 85 ألف ليرة للدولار، وأن يلامس الـ 80 ألفاً خلال التداول…

رغم كل الحملات المبرمجة عن انهيار سعر الصرف مع رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لأن ضخّ الليرات اللبنانية كان مصدره مصرف لبنان وهذا لن يحدث، وحجم التدفقات بالدولار في الأسواق قادر على احتواء أي عملية طلب أو مضاربة

– لم تستبعد مصادر أممية ارتفاع منسوب التوتر في منطقة الجزء الشمالي لبلدة الغجر الحدودية التي لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لإخلائها سريعاً، وتبدو المقاومة مصمّمة على إخراجه منها ولو بالقوة، بصورة تجعل تعزيزات الاحتلال من جهة وتحرّكات المقاومة المقابلة من جهة ثانية مصدر قلق من شرارة تؤدي إلى إشعال الموقف.

اللواء:

– أبلغ لودريان القيادات التي إجتمع بها في زيارته الأخيرة رسالة من لقاء الدوحة مفادها أن إستمرار إهتمام الدول الخمس بالملف اللبناني يتطلَّب إنهاء القطيعة الحاصلة بين الأطراف السياسية اللبنانية، ومعاودة التواصل والتشاور بينها ولو على مستويات ثنائية في حال تعذُّر العودة إلى طاولة الحوار!

– وُضعت على طاولة رئيس تيار سياسي، أثارت مواقفه الأخيرة جدلاً، مجموعة من الخيارات حول «دوره وحصته» في العهد الجديد في حال إنضم إلى مؤيدي مرشح حليفه القديم ــ الجديد!

– توقع رياض سلامة موجة إرتفاعات متتالية في أسعار الدولار ريثما تكون الإدارة المؤقتة لنواب الحاكم قد إتفقت على خطة عمل واضحة مع المرجعيات السياسية والرسمية المعنية!

نداء الوطن:

– يتردد أنّ تحقيقاً ستتمّ إثارته في دولة خليجية على أثر كلام عن مبادرة لبنانية قادها أحد المقربين من هذه الدولة، وحرص سفير الدولة على نفي وجودها.

– بعد استبعاده عن جولة الموفد الفرنسي، تحت عنوان أنّ الجولة شملت المعنيين بالاستحقاق الرئاسي فقط، تبيّن أن العشاء التكريمي الذي أقامه السفير السعودي وليد البخاري على شرف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، لم يشمل أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ويتردد أنّ الاستثناءين مرتبطان.

– تخشى مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت أن لا تكون الإشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني وليدة ساعتها بل مخططاً لها من ضمن الصراع الفلسطيني في الضفة وغزة. وسألت هذه المصادر: تلقت فتح ضربة موجِعَة فكيف سترد؟

الجمهورية:

– حذر مسؤول في مؤسسة غير سياسية من خطورة إبقاء الشغور في أحد مراكزها القيادية

– ما زال حزب بارز على حذر من متجدد واضعا في حساباته ان محاوره قد يناور لكسب الوقت

– قالت أوساط سياسية إن المقصود بالكوة هو انضمام كتلة من 10 نواب كانت على الحياد إلى مؤيدي مرشح بارز.

المصدر: صحف