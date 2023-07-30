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July 30 2023 - 18:26

ايران لن تسمح بأي انتهاك لحقوقها بحقل “آرش” الغازي

منذ 1 ساعة 30 July، 2023
وزير النفط الايراني
ايران - عربي وإقليمي

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل “آرش” الغازي ولا تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.

وأشار جواد اوجي إلى حقوق إيران في حقل “آرش” الغازي المشترك مع الكويت والسعودية، على هامش جلسة لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة، قائلا: “ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها”.

وتابع وزير النفط: “فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل “آرش” أيضا إيران تريد اجراء عملية مشتركة”، مستدركا بقوله: “لكن إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها”.

يذكر ان حقل “آرش” أو “الدرة” الغازي يقع على الحدود المائية المشتركة بين إيران والكويت، وتتقاسم هذا الحقل ثلاث دول هي إيران والكويت والسعودية.

المصدر: وكالة مهر

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