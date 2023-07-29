تقرير مصور| مسيرة كربلائية كبرى في ضاحية بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2023 - 16:32

تقرير مصور| مسيرة كربلائية كبرى في ضاحية بيروت

منذ 13 mins 29 July، 2023
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تقارير مصورة - فيديو - لبنان

مجلس العاشر من محرم ثم مسيرة كربلائية كبرى في ضاحية بيروت الجنوبية رغم حرارة الطقس.

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