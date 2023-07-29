كمال الخير: عاشوراء يجب أن تكون موحدة لكافة الطوائف الإسلامية

أكد رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير أن “ذكرى عاشوراء يجب أن تكون ذكرى موحدة لكافة الطوائف الإسلامية، لما لهذه الذكرى الأليمة من رمزية كبيرة لدى عموم المسلمين، حيث جسدت مظلومية الإمام الحسين أعظم ملحمة على وجه التاريخ”.

وشدد الخير السبت على “ضرورة الحوار والتفاهم بين مختلف القوى السياسية لانهما السبيل الوحيد لخروج لبنان من أزمته السياسية والإقتصادية التي يعاني منها، والتي حذرنا منها منذ زمن، نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات السابقة”، وقال إن “المطلوب اليوم هو خطة تبدأ بإنتخاب رئيس جمهورية وطني لديه القدرة على تحمل مسؤولياته أمام الشعب”.

من جهة ثانية، استنكر “اقتحام وزير الحرب الصهيوني بالأمس للمسجد الأقصى المبارك في اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت مرأى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الذي يغطون جرائم العدو الصهيوني”.

وفي إطار آخر، دان الخير “التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين من نساء واطفال في العاصمة السورية دمشق، في جريمة إرهابية موصوفة تضاف إلى سلسلة الهجمات والأعمال الإرهابية التخريبية التي تقوم بها جماعات إرهابية تستهدف سوريا وشعبها منذ أكثر من 10 سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام