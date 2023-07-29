الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2023 - 16:32

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات

منذ 1 ساعة 29 July، 2023
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أخبار دولية - النيجر

طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ”العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على الرئيس محمد بازوم.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

ونفد عسكريون من الحرس الرئاسي انقلابا ليل الأربعاء الماضي حيث احتجزوا الرئيس في مقر إقامته وفرضوا حظر تجول وأغلقوا الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وأعلن أمس الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.

ويعد بازوم، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات في العم 2021، من أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الاوروبي تعليق تعاونه الأمني فورا مع النيجر وعدم الاعتراف بالانقلاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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