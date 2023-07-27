طرح جديد من لودريان.. ماذا في مضمونه؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها الخميس بختام زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت ان الاخير “اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، دعوتهم في أيلول الى عقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها”.

وأضاف البيان أن “الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية لانتخاب رئيس”، وتابع أن “طرح لودريان يحظى بدعم شركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، كما أنه لقي انفتاحا من الأطراف اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام