مباريات مفتوحة للشطرنج على هامش القمة الروسية الأفريقية

لم تقتصر القمة الروسية الأفريقية ( او المنتدى الروسي الأفريقي ) على توفير منصة نقاش للتعاون الاقتصادي و التجاري والإنساني ، بل تناولت كافة مجالات التقارب لتعنى بالمجالات الرياضية و االفنية و الشبابية، فقد أقيمت اليوم بطولة مفتوحة للشطرنج في سان بطرسبرغ كجزء من فعاليات المنتدى.

وذكرت مديرة البطولة لاعبة الشطرنج الروسية يانا نيبومنياشي ان:”مشهد المباريات يشير إلى تعزيز تواصل اللاعبين مع بعضهم البعض مع التخطيط لعقد بطولات مماثلة في أماكن مختلفة”.

و شارك في المباريات ضيوف القارة الأفريقية إلى جانب لاعبين من مدن روسية على أن يتم تأسيس منتديات شطرنج منتظمة استتناداً لنتائج مباريات البطولة في مدن روسية و أفريقية .

و في هذا السياق اعربت لاعبة شطرنج من جمهورية الكونغو الديموقراطية عن سعادتها لشكل و تنظيم المباريات التي تحظى بشعبية واسعة في بلدها، و على حد تعبيرها فإن التعاون الروسي يلقى تقديراً في بلادها نظراً لكونه يتيح تعميق التواصل المتبادل و يسمح بزيادة عدد الطلاب الراغبين بالدراسة في المعاهد و الجامعات الروسية.

المصدر: موقع المنار