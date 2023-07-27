أسعار الذهب ترتفع مدعومةً بتراجع الدولار

أسعار الذهب تسجّل أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تراجع طفيف بسعر الدولار، وسط توقعات بأن تشهد تقلباً بسبب إشارة المركزي الأميركي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مدعومةً بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما، الصادرة عن رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، إلى 1977.13 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 تموز/يوليو.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، إلى 1978.70 دولاراً.

وقال بريان لان، من شركة “غولد سيلفر سنترال” في سنغافورة، إنّ أسعار الذهب قد تشهد تقلّباً بسبب إشارة المركزي الأميركي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعود طفيفة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى احتمال رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس، في أيلول/سبتمبر المقبل، بناءً على البيانات المرتقبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدرّ عوائد.

ويترقّب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع فيه أن تُرفع فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة، ليتّبع المركزي الأوروبي بعدها نهجاً “يتوقف على البيانات”.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%، إلى 25.04 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.7%، إلى 967.97 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4%، إلى 1264.64 دولاراً.

المصدر: رويترز