المستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى ويتقدمهم المتطرف بن غفير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2023 - 10:18

المستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى ويتقدمهم المتطرف بن غفير

منذ 2 ساعة 27 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة