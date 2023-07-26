السيد نصر الله: تزايد الحضور في المجالس الحسينية له بُعد ديني وفيه رسالة جهادية سياسية

اشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته في الليلة العاشورائية الى تزايد الحضور في المجالس الحسينية بشكل كبير حيث “تجاوز عدد الاشخاص ال540 الفا في المجالس” التي تقام في المناطق اللبنانية مؤكدا انه “رقم ضخم جدا نقرا فيه رسالة قوية” .

وعن أبعاد هذا الحضور الكبير اشار سماحته ان فيه “بعدا دينيا وهو طلب الاجر والثواب والبعد المعنوي والروحي وهو التعبير عن المودة والمحبة لرسول الله وآله، ورسالة جهادية سياسية لكل من يراهنون ان هؤلاء الناس نجوّعهم ونحاصرهم مع حرب اعلامية واتهامات وتحميل مسؤوليات والوضع الاقتصادي ، يهتزون يتركون مبادئهم وخياراتهم ومسيرتهم؟ هذه المجالس تعطي جوابا”.. وشكر من يحضرون المجالس الذين لديهم هذا الحضور المخلص والصابر والمعبر.

وتحدث سماحته عن تزايد ظاهرة المضائف العاشورائية في السنوات الاخيرة مشيرا الى “وجود 850 مضيفا هذا العام في المناطق اللبنانية”. واكد ان هذا “جهد الناس الذين يفترض الاميركيون انهم يموتون جوعا وسينهارون”. ووجه الشكر لأصحاب هذه المضائف الذين بذلوا المال ووقفوا وتعبوا فيها لإنجاحها، واكد على ان تكون نية اقامة المضائف لوجه الله تعالى.

المصدر: موقع المنار