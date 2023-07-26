السيد ابراهيم أمين السيد : انتبهوا لظلم الناس واحترموا حقوق الناس وكونوا مع الناس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 26 2023 - 00:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد: المقاومة في لبنان تفتخر بها شعوب العالم وتمتلك عوامل بقاء مهمة
السيد أمين السيد: ما يحصل في فلسطين من ظلم واضطهاد يقول إن الكيان الصهيوني إلى زوال والسبب هو المقاومة
مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان
مصادر المنار: ميقاتي وضع بري بأجواء خطورة استقالة نواب الحاكم الأربعة وصعوبة السيطرة على الأمر سياسياً وحكومياً
مصادر المنار: ميقاتي يرى أن تعيين حاكم جديد أقل الأضرار المتاحة ولديه ثلاثة أسماء جدية سيطرحها على الطاولة للتصويت عليها
الرئيس نبيه بري في تصريح صحفي: اتفقت وميقاتي على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة الخميس لأن الضرورات تبيح المحظورات
الرئيس بري: كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة ومتمسكون بالمرشح سليمان فرنجية
بري: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل مجلس النواب وهو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ
بري: هناك وشايات من بعض النواب الذين زاروا الولايات المتحدة ودولاً أوروبية لفرض عقوبات على خصوم سياسيين لهم
المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وغادر من دون الإدلاء بتصريح
الرئيس بري عقب لقائه لودريان: اللقاء كان جيدا ويمكننا القول إن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت
الموفد الفرنسي التقى في قصر الصنوبر كلا من النواب سامي الجميل وتيمور جنبلاط وميشال معوض
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: نحذر من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور
التيار الوطني الحر: شغور منصب حاكم المركزي يعالجه قانون النقد والتسليف أو تعيين حارس قضائي وليس جائزا بقاء رياض سلامة
وزارة البيئة: نحذر من ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من يوم الخميس المقبل في المناطق اللبنانية كافة
وزارة البيئة: يرجى من المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وتجنب إشعال النار قرب المناطق الحرجية والزراعية
مخابرات الجيش توقف في بلدة القليعات في الشمال المواطن ط.ع. المطلوب بجرائم إطلاق النار والتسبب بوفاة طفل في منطقة التبانة
اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن للمرة الأولى رسمياً في أعقاب جلسة تقدير وضع حدوث ضرر في كفاءة الجيش
إعلام العدو: رئيس "الشاباك" رونين بار أبلغ لابيد أن الوضع الحالي يُضعف أمن الدولة وهناك خشية من أعمال عنف وفوضى داخلية
القناة13: 56% من الإسرائيليين يخشون حربا أهلية و28% يفكرون بالهجرة وعلماء نوويين يدرسون الاستقالة بعد التعديلات القضائية
بنك مورغان ستانلي يخفض التصنيف الائتماني السيادي للكيان الصهيوني إلى سلبي وينصح بتجنب الاستثمار فيه
الخارجية السورية: العدوان الصهيوني على نقاط تابعة للأمن الداخلي في القنيطرة يشكل اعتداًء خطيراً على الشرعية الدولية
الخارجية السورية: على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية
قوات الاحتلال الأميركي: مقاتلة روسية أطلقت يوم الأحد قنابل مضيئة على مسيرة أميركية فوق سوريا ما أدى إلى إتلاف محركها
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ميناء الحديدة في اليمن
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديد للبلاد
وزيرة الخارجية الليبية تصل إلى طهران في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات لبحث تطوير العلاقات بين البلدين
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة
رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: العقوبات على موسكو سيكون لها عواقب كارثية على أسواق الغذاء العالمية
الجزائر: مقتل 34 شخصاً بينهم 10 جنود جراء استمرار الحرائق العنيفة التي تضرب شمال وشرق البلاد منذ يوم الأحد
اليونان: توقعات ببلوغ الحرارة 44 درجة مئوية في وسط البلاد مع استمرار الحرائق في جزيرة رودوس
مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية: الأحوال الجوية تجعل خطر اندلاع حرائق وانتشارها مرتفعا جدا بالنسبة لمعدلات فصل الصيف
مدير البحوث في صندوق النقد الدولي: نتوقع زيادة مابين 10% إلى 15% في أسعار الحبوب بعد تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 3% من 2.8%
النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.5% إلى 3.2% والسعودية من 3.1% إلى 1.9%
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
السيد ابراهيم أمين السيد : انتبهوا لظلم الناس واحترموا حقوق الناس وكونوا مع الناس
منذ 2 ساعة
25 July، 2023
السيد ابراهيم أمين السيد
التعليقات
ذات صلة
السيد ابراهيم أمين السيد : إيران تريد أن تقول بأن الإسلام هو من يستطيع قيادة البشرية
السيد إبراهيم أمين السيد : الغرب يريد أن يقول لنا إن النموذح الغربي هو الذي يقود البشرية
السيد ابراهيم أمين السيد: عمليتا القدس أبلغ رسالة كتبت بحروف من رصاص
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة