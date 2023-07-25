مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 13:48

مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب (ع)

منذ 15 mins 25 July، 2023
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