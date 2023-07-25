مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 13:48
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السيد نصرالله: آلاف الفضائيات موجودة ولكن هناك قنوات محجوبة كقناة المنار وعلى وسائل التواصل هناك كلمات محظور استخدامها
السيد نصرالله: الأعداء يعملون على بث الشائعات والاتهامات وتصلنا تقارير عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب
السيد نصرالله: قدموا الوعود الكاذبة كما فعلت أميركا و"اسرائيل" بالفلسطينيين حين وعدوهم بدولة وفق "أوسلو" ولكن كذبوا
السيد نصرالله: عقول شباننا وشاباتنا وأهلنا مستهدفة وكلنا لدينا مسؤولية بأن نكون على بينة من أمرنا
السيد نصرالله: يجب أن تكون لدينا قناعات مبنية على أسس ولدينا منطق ودليل ولذلك طوال 40 عاما لم يستطيعوا المساس بنا
السيد نصرالله: الناس لم يتخلوا عن المقاومة رغم المصاعب الاقتصادية والمعيشية منذ 2019 وبيئة المقاومة بقيت ثابتة وصلبة
السيد نصرالله: يجب تحصين مجتمعنا من خلال التبيين خصوصاً في بيئتنا التي تنتمي لمدرسة آل البيت عليهم السلام
الشيخ نعيم قاسم: هناك قوى تريد الرئاسة المدعومة بمظلة خارجية كخريطة للغلبة وتصفية الحسابات وإضعاف قوة المقاومة
النائب محمد رعد: نسعى للنهوض بالبلاد ولكن على قاعدة حفظ سيادة قرارنا الوطني وهذه السيادة مسؤولية المقاومة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن تبلغ من نظيره السوري إعفاء المنتجات اللبنانية من 50% من رسوم الترانزيت
الوزيران علي حمية ووليد فياض يزوران القاعدة اللوجستية بمرفأ بيروت المخصصة للتخديم على منصة التنقيب في بلوك رقم 9
الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جبل جرزيم في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمى: ارتقاء الشهداء بنابلس يفتح الطريق أمام المزيد من الاستعداد للعمل المقاوم
لجان المقاومة بفلسطين تنعى شهداء نابلس وتشدد على أن عمليات الاغتيال والجرائم ستزيد الشعب قوة واصرارا على مواجهة الاحتلال
دعوات فلسطينية للنفير العام بعد اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
استمرار الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي بعد اقرار الكنيست ما يسمى بقانون التعديلات القضائية
الأمم المتحدة: بدء عملية سحب أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة صافر قبالة اليمن
وزارة الدفاع الإيرانية تسلم الجيش وحرس الثورة الإسلامية صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تحمل اسم "أبو مهدي المهندس"
المتحدث باسم مناورات "فدائيو سماء الولاية" للقوة الجوية في الجيش الإيراني يعلن انتهاء المناورات بنجاح
وكالة واع العراقية: الشرطة تلقي القبض على انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في مرآب للسيارات في كركوك
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت ليلاً بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة روسية بأسطول البحر الأسود
المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة أضنة وسط تركيا
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب (ع)
منذ 15 mins
25 July، 2023
انفجار دراجة
سوريا
شرطة ريف دمشق
منطقة السيدة زينب (ع)
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