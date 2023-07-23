ايهاب حمادة: المقاومة حاضرة وجاهزة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “الحرب مع المقاومة في محل آخر بالنسبة للإسرائيلي وبات لها آلاف الحسابات من قبل العدو، وفي محل لا يستطيع أن يرفع يده لأنها إذا ما رفعت ستنكسر”، وشدد على أن “الإسرائيلي وصل إلى نتيجة بأن العقوبات والحرب الإقتصادية الحرب مع أبناء الحسين ومع من ينتمي إلى الحسين عليه السلام لن تجدي نفعا”.

كلام حمادة جاء خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في بلدة مشغرة في البقاع الغربي بحضور فاعليات وأهالي المنطقة.

وقال حمادة “كنا فئة قليلة وحققنا الإنجازات الكبرى وليس فقط على مستوى لبنان بل على مستوى هذه الأمة ونحن ننتمي إلى محور عظيم مقتدر قوي”، وتابع “لذلك شهدنا الأداء الإسرائيلي بالنسبة للخيم على سبيل المثال ونرى الإسرائيلي الذي لا يعرف كيف يتصرف اتجاه هذه المقاومة التي هي على جهوزية عالية وأن فرسانها حاضرون بأن يلقنوا هذا العدو درساً نهائيا في وجوده على أرض فلسطين”، وأكد ان “المقاومة حاضرة وجاهزة”.

المصدر: مراسل الموقع