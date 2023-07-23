الشيخ قاسم: الاعتداء على القرآن الكريم هو جزء من مشروع أميركا والصهاينة

رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “ما حصل من اعتداء على القرآن الكريم هو جزء من مشروع أميركا والصهاينة وجزء من مشروع تثبيت الاحتلال في منطقتنا للإضرار بتعاليمنا”.

وقال الشيخ قاسم خلال المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك إن “الذين نظروا إلى القرآن يحترق بإجازة متواطئة منهم، عليهم أن يراجعوا حساباتهم جيدا”، وتابع “هذا يدفعنا إلى المزيد من التمسك وتعلم الاقتداء بالقرآن الكريم، الذي لا يساويه أي كتاب على وجه الأرض، ولا يمكن أن يثنونا عنه بأعمالهم الشاذة المنحرفة كشذوذهم بأمور كبيرة”.

وأكد الشيخ قاسم “كما انتصرنا على اسرائيل وحررنا الأرض، وكما عجز الصهاينة عن مواجهتنا عسكريا، سيعجز العالم المتكبر عن مواجهتنا فكرياً وعسكرياً وثقافياً واجتماعياً وأخلاقيا”، وأضاف “سنبقى متفوقين عليه، وستثبت الأيام في المستقبل أن النصر والمستقبل هما لقوافل المجاهدين المعطائين الذين يعملون لرفع راية الحق”.

وقال الشيخ قاسم “نحن اليوم لدينا نموذج مقاومة حزب الله، هذا النموذج الذي أعطانا ثقة بأنفسنا وأعطانا العزة”، وتابع “سنبقى مقاومين واثقين بربنا وبقدراتنا مؤكدين على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذا سيكون متلازماً بكل خطوة لانتخاب رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية وخطة الإنقاذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام