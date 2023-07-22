مئات جنود الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني يهددون بتعليق خدمتهم

هدّد أكثر من 1100 جندي وطيار من قوات الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات اليوم السبت قبل تصويت نهائي في الكنيست على مشروع تعديل النظام القضائي.

وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طيارًا مقاتلًا و173 قائد مسيّرات و85 جنديًا من قوات الكوماندوس “نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”.

وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة “غير منطقية”، “من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أنه “يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع”. وتبدأ النقاشات حول مشروع القانون ظهر الأحد في الكنيست، ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون.

المصدر: ا ف ب