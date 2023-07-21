“جبهة العمل” استنكرت الاعتداء على القرآن: لطرد كل السفراء من عالمنا العربي والاسلامي

نددت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان لها الجمعة “بموقف السلطات السويدية العنصرية واللامسؤول تجاه سماحها مجددا لهذا البغيض الحاقد الذي داس القرآن الكريم بموافقة تلك السلطات على الملأ وأمام الإعلام بحجة حرية الرأي والتعبير”.

ولفت البيان الى أن “المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية لأي طائفة وإهانتها مرفوض وغير مسموح فيه وأن الموقف المطلوب وأدنى المواقف معذرة إلى الله هو إغلاق كل السفارات السويدية وطرد كل السفراء من عالمنا العربي والاسلامي ووقف التعامل مع دولة السويد ومقاطعة بضائعها مهما كلف الأمر”، وطالب “بوقف حازم من الدولة اللبنانية ومن كل أطياف ونسيج المجتمع اللبناني”.

واستغربت الجبهة من “عدم نزول الشعوب العربية والاسلامية إلى الشوارع والتظاهر تعبيرا عن شجبها ورفضها لهذا الإجرام العنصري، ومطالبتها بطرد السفراء السويديين واغلاق سفاراتهم في كل بلداننا لأنها هكذا تكون الحرية دفاعا عن المقدسات والكرامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام