سليم عون: الحل الأخطر هو التمديد لسلامة.. وعودة التواصل بين حزب الله والتيار خطوة إيجابية

اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون انه “في ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المطلوب عرض تصوّر نواب الحاكم على الحكومة ومن ثم عرض المتطلبات على مجلس النواب”.

وأشار عون الجمعة إلى “أهمية إقرار الموازنة ومشروع إعادة هيكلة المصارف وتحديد سعر الصرف ليس قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي بيومين”، ورأى أن “الحلّ الأخطر يتمثل اليوم بالتمديد لحاكم مصرف لبنان وأن المخرج الأمثل أن يستلم نائب الحاكم الأول الذي من صلاحياته إنهاء الفراغ”.

وفي مستجدّات الملف الرئاسي، قال عون إن “إعادة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو الخطوة الإيجابية ولكنه غير كاف”، ولفت الى أن “إنهاء الشغور الرئاسي بعيد في ظل برودة الملف داخليا وخارجيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام