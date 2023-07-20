وزير الاقتصاد: لا خوف من إنقطاع مادة القمح في المدى القريب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 21:10

وزير الاقتصاد: لا خوف من إنقطاع مادة القمح في المدى القريب

منذ 44 mins 20 July، 2023
امين سلام
لبنان

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الخميس وفدا من “تجمع المطاحن”، وتم البحث في المخزون القومي من مادة القمح.

وطمأن سلام الى أن “لا خوف من إنقطاع مادة القمح الحيوية في المدى القريب”، ودعا “اللبنانيين الى عدم المبالغة في القلق على امدادات القمح من جراء استمرار الصراع بين روسيا أوكرانيا وتداعياته على البواخر المحملة بالحبوب في البحر الأسود”، وأشار الى أن “الأزمة الناشئة من قرار تعليق اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لا بد أن تُحل، لما سيكون لها من تأثير على الأمن الغذائي العالمي لا سيما لناحية ارتفاع الاسعار في المديين المنظور والبعيد”.

وذكر سلام “بالقرض الذي استحصل عليه لبنان من البنك الدولي لدعم مادة القمح والذي تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة بموجبه من تأمين ديمومة توافر هذه المادة الاستراتيجية وفق آلية دعم واضحة وشفافة، تراعي المعايير الدولية وتكفل حق اللبنانيين بلقمة عيشهم”، وأعلن أن “باخرة محملة بـ28 ألف طن من القمح ستصل إلى مرفأ بيروت مطلع الاسبوع المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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