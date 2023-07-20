الوزير الحاج حسن: عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية هي موضوع داخلي بامتياز

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن ان “عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هي موضوع داخلي بامتياز حتى الآن”، وتابع “ثمة أطراف لبنانية لم تتعامل مع هذا الملف من منظور الواقعية السياسية، فالأمر يستوجب بلورة خطوات متوازية من كل الفرقاء السياسيين، باتجاه الانخراط في حوار وطني جامع”.

وأضاف الحاج حسن “لقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذا الحوار منذ فترة طويلة وما زال، غير أن هذه الدعوة لم تحظ بالتجاوب المطلوب لإنجازه والجلوس الى طاولة واحدة بمشاركة كافة القوى السياسية لوضع محددات الخروج من أزمة الشغور الرئاسي”.

من جهة ثانية، نوه الحاج حسن “بدور مصر الإيجابي في دعم لبنان والذي لا يتوقف عند حد المساندة السياسية والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء نزيف الأزمة المستمرة منذ سنوات، وإنما يأخذ مسارات عملية تجلت في إرسال الكثير من شحنات المساعدات الغذائية والطبية”، مشيدا “بما يقوم به المستشفى العسكري الميداني المصري الذي ينهض بعبء المساعدة فى معالجة المحتاجين من اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام